شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يودع المحترفين بلقاء الوحدة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يودع الفجيرة دوري الخليج العربي بلقاء ضيفه الوحدة الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم على الملعب الفجراوي في المباراة المؤجلة ضمن الأسبوع الرابع والعشرين للمسابقة التي شهدت تتويج الجزيرة بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

ويتطلع «الذئاب» لترك بصمة بعدما هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى،

في المقابل يسعى الفريق العنابي الوصول للنقطة 40 والترفع للمركز السابع.