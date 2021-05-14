الاقتصاد

الفجيرة يودع المحترفين بلقاء الوحدة اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يودع الفجيرة دوري الخليج العربي بلقاء ضيفه الوحدة الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم على الملعب الفجراوي في المباراة المؤجلة ضمن الأسبوع الرابع والعشرين للمسابقة التي شهدت تتويج الجزيرة بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

ويتطلع «الذئاب» لترك بصمة بعدما هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى،

في المقابل يسعى الفريق العنابي الوصول للنقطة 40 والترفع للمركز السابع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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