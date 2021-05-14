شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة 28 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تنطلق، اليوم السبت، سلسلة سباقات «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة» بنسختها ال28، في مضمار بيملكو العريق في مدينة بالتيمور، بولاية ميرلاند الأمريكية، دعماً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء مكانة الخيل العربي الأصيل في كل المضامير العالمية.

تقام المحطة الأمريكية في افتتاحية الجولات والمحطات المعتمدة في أجندة سباقات الكأس الغالية لعام 2021 التي شهدت توسعا مهماً ليرتفع العدد إلى 15 محطة عالمية، بعد أن تمت إضافة كل من تونس والأرجنتين لقائمة دول العالم عبر مختلف القارات.

كما تقام الكأس الغالية ضمن مهرجان بريكنس ستيكس في نسخته رقم 146 (التاج الثلاثي الأمريكي)، التي تعد أعرق سباقات الخيول المهجنة الأصيلة في العالم، بما يسهم في تسليط الضوء على المكانة التاريخية للحدث، وقيمته كأكبر وأعرق سلسلة لسباقات الخيول العربية الكلاسيكية في العالم، خصوصاً وهو يقام في أهم وأكبر المضامير العالمية، وأفضل مهرجانات وسباقات الخيل العالمية.

وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربية في العالم، مساء اليوم السبت، نحو مضمار بيملكو العريق الذي تأسس عام 1870، والذي سيحتضن انطلاقة «كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة»، بمشاركة 12 خيلاً من أفضل الخيول العربية الأمريكية في صراع الكبار، ولقاء الأقوياء للمنافسة على لقب الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 1700 متر للفئة الأولى والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق. وتبلغ قيمة جوائز السباق (100 ألف دولار أمريكي).

السباق الفرنسي

وفي سياق متصل، يستضيف مضمار لونج شامب العريق في العاصمة الفرنسية باريس، غداً الأحد، ثاني محطات سلسلة سباقات «كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة»، وأولى الجولات في المضامير الأوروبية، ضمن مهرجان سباقات الإمارات «جينز» الفرنسية.

ويتضمن المهرجان 10 أشواط، من بينها شوطان للجينز، وشوط لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وتتقدم الترشيحات خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث يمثلها في الحدث الاستثنائي «هتال» ابن «مهب»، والفرس «مزنة» بطلة الكأس الغالية في دونكستر العام الماضي على لقب الديربي العربي الإنجليزي، وصاحب لقب الديربي الفرنسي، الذي جمع اللقبين في عام واحد، ويخوض التحدي الجديد بإشراف المدرب توماس دوميلو، وبقيادة الفارس أورتيز مندزابل.

دعم لامحدود

وتوجه مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة» بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، تثميناً لدعمها اللامحدود لمسيرة الكأس الغالية التي تدشن النسخة 28 في 15 جولة عالمية، مبيناً أن التقدم الذي يحرزه الحدث «الاستثنائي» في كل عام ما هو إلا انعكاس حقيقي ومعبر للرعاية السخية من القيادة الحكيمة، واهتمامها الكبير بتطوير سلسلة السباق، والوصول بها إلى أعلى المراتب العالمية، بما يخدم دعم الإمارات للشريحة الأكبر من الملّاك والمربين للخيل العربي بكل دول العالم، معبراً عن فخره بالانطلاقة القوية من البوابة الأمريكية والفرنسية.

وتقدم فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تقديراً لدعمه السخي ودوره الريادي بما قاد لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة سباقات الكأس الغالية التي تنطلق بحلة جديدة تتزامن مع عام الخمسين في نسختها ال28، لما تمثله من أهمية كبرى باعتبارها أحد المنجزات التاريخية في الحفاظ على إرث الإمارات الأصيل وتعريف العالم بمكانته، وعراقته.

وقال: في كل عام نحرص على تقديم الجديد للحدث الاستثنائي الذي سينطلق بقوة كبيرة بسباقات من الفئة الأولى من أمريكا.