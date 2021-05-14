شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يسود قرية مصرية عقب مصرع عروسين قبل زفافهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

ساد الحزن قرية شبرا العنب في محافظة الشرقية المصرية، الجمعة، عقب مصرع عروسين، قبل دقائق من زفافهما، بعد انقلاب سيارتهما خلال ذهابهم إلى الكوافيرة، شيع بعدها المدعوّون جنازتيهما إلى مثواهما الأخير.

ووقع الحادث على طريق «منيا القمح ـ الزقازيق»، بينما كان العروسان يستعدان لإحياء ليلة العمر، وتوجه العريس بسيارته لإحضار العروس من «الكوافيرة»، إلا أنهما تعرضا لحادث، بعدما اصطدمت بهما مركبة من الخلف، انقلبت على إثرها السيارة التي تقلهما.

وهرعت على إثرها سيارات الإسعاف لنجدة العروسين ونقلها إلى المستشفى، إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة بعد الحادث بدقائق.

وعقب الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع انقلاب السيارة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني المتوفين لبيان أسباب وفاتهما. وبينت التحقيقات أن الحادث ليس فيه أي شبهة جنائية، وأن الوفاة حدثت نتيجة تصادم العروسين بسيارة أخرى نتج عنها وفاتهما بعد حوالي 15 دقيقة فقط، لتسمح بعدها بدفن العروسين.

وقررت النيابة انتداب لجنة من خبراء المرور لمعاينة السيارة، وبيان مدى عمل وسائل الأمان فيها، وحالتها الفنية. وصدم الحادث المأساوي أهل العروسين والقرية التي كانت تستعد لحفل الزفاف لتشيع الجنازة في مشهد حزين إلى مثواهما الأخير.