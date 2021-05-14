شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي انطلقت، أمس الجمعة، وبتميز كبير بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، والتي تستمر لغاية 16 مايو/ أيار الجاري، على شاطئ مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.

قال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي: إن بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء تعكس جهود القيادة الرشيدة، في الاهتمام بالموروث الثقافي والمحافظة على الهوية الوطنية، ودعم المسابقات البحرية التقليدية التي تعد جزءاً من التراث الإماراتي الأصيل.

وتوجه نائب رئيس اللجنة بجزيل الشكر إلى سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لرعايته الكريمة للبطولة، ومتابعته المستمرة لكافة الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تنمية منطقة الظفرة وتسليط الضوء على معالمها السياحية والتاريخية العريقة.

كما قدم الشكر إلى كافة الرعاة والداعمين للبطولة وفي مقدمتهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والراعي «دلما مارين»، والدعم المقدم من (دائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة، شرطة أبوظبي، جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، قناة بينونة).

مشاركة كبيرة

بدوره، أكد عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء سجلت 509 من المشاركين في فئتي الرجال والنساء، من مختلف إمارات الدولة ومن جنسيات مختلفة، وقد بلغت المشاركة النسوية نحو 20 مُشاركة.

وأوضح: إن اللجنة المنظمة للبطولة خصصت 20 جائزة قيمة للفئتين (الرجال والنساء) بقيمة إجمالية بلغت 1.24 مليون درهم إماراتي؛ حيث خصصت 10 جوائز لفئة الرجال بقيمة 620 ألف درهم، و10 جوائز لفئة النساء بقيمة 620 ألف درهم، وقد توزعت الجوائز لكل الفئة كما يلي (200 ألف درهم للمركز الأول، 100 ألف للثاني، 75 ألفاً للثالث، 50 ألفاً للرابع، 45 ألفاً للخامس، 40 ألفاً للسادس، 35 ألفاً للسابع، 30 ألفاً للثامن، 25 ألفاً للتاسع، 20 ألفاً للمركز العاشر).

وأضاف: إن التسجيل بالبطولة متاح حتى اليوم الأخير الموافق 16 مايو/ أيار الجاري.