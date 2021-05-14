شكرا لقرائتكم خبر عن «دوج كوين» تقفز بعد تغريدة ماسك وإدراجها في «كوين بايس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت عملة «دوج كوين» Dogecoin، الجمعة، بقوة بعد تغريدة من مؤيدها إيلون ماسك، وبدعم من قرار منصة «كوين بايس» إدراج العملة المشفرة الصاعدة.

وارتفع سعر الـ«دوج كوين» إلى 56 سنتاً بنسبة 39.4%، غير أنه ما زال منخفضاً بنسبة 20% عن المستوى القياسي البالغ 67 سنتاً قبل أسبوع.

وقال ماسك، الخميس، إنه يعمل مع مطوري دوج كوين لتحسين كفاءة المعاملات.

ويوم الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» في إعلان مفاجئ، إن شركته للسيارات الكهربائية ستتوقف عن قبول «بيتكوين» كعملة للسداد بسبب مخاوف بشأن تأثيرها على البيئة.

وأدى ذلك إلى عمليات بيع في العملات المشفرة، بما في ذلك «دوج كوين» التي كان وصفها خلال ظهوره التلفزيوني قبل أسبوع بأنها «صخب».

وفي الوقت نفسه، قالت منصة تبادل العملات المشفرة «كوين بايس»، الخميس، إنها ستقدم دعم «دوج كوين» في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة. وتوافد العديد من متداولي العملات المشفرة على تطبيق «روبن هود» للاستثمار بدون رسوم، ما يعني المزيد من نشاط التداول.

ولا يتم أخذ «دوج كوين» على محمل الجد من قبل مؤيدي «بيتكوين» المخلصين. وبدأت العملة عام 2013 على شكل مزحة، مستوحاة من تميمة «دوج»، لكنها وجدت منذ ذلك الحين مجتمعاً متنامياً عبر الإنترنت. تعتبر «دوج كوين» الآن، رابع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بأكثر من 68 مليار دولار.

ويحذر الخبراء من أن «دوج كوين» أحد الأصول المضاربة للغاية. وأثارت مخاوف بشأن فقاعة محتملة في أسواق العملات المشفرة، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين قد يقولون إن جميع العملات المشفرة في فقاعة.

في الأسبوع الماضي، حذر أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، مستثمري العملات الرقمية من أن يكونوا «مستعدين لخسارة كل أموالهم»، مردداً تحذيراً مماثلاً من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.

وارتفعت «بيتكوين» الجمعة، 3.7% إلى 50695 دولاراً. وارتفع سعر «إيثريوم»، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 10.3% إلى 4052 دولاراً. (وكالات)