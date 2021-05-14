شكرا لقرائتكم خبر عن لؤي صلاح يعتذر بعد بصقه على الحكم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قدم لؤي صلاح، مدرب فريق أربيل العراقي لكرة القدم، اعتذاره للجميع عما بدر منه من تصرف كان بعيداً عن الروح الرياضية تجاه الحكم المساعد حسين فلاح.

وتعرض لؤي صلاح، إلى الطرد خلال مباراة أربيل والشرطة في الجولة الماضية، مما دفعه للبصق على الحكم المساعد حسين فلاح.

وقد دانت الأوساط الرياضية العراقية، التصرف غير المقبول من المدرب لؤي صلاح، الذي يشهد له الجميع بالأخلاق الرفيعة عندما كان لاعباً مؤثراً في فرق القوة الجوية والزوراء وأربيل.

وقال صلاح: «أنا أدين نفسي على التصرف الذي قمت به ضد الحكم المساعد حسين فلاح، لأنه لا ينسجم مطلقاً مع أخلاقي ومبادئي، لكن ما حصل كان بسبب الضغط الكبير الذي مارسه الحكم المساعد حسين فلاح ضد فريقنا ومن دون أي مبرر».

وأضاف: «أقدم اعتذاري من الجميع، وأن ما حصل لا ينسجم مطلقاً مع الخلق الرياضي الذي عرفت به خلال مسيرتي الرياضية الطويلة. لكنه حصل تحت الضغط الكبير الذي تعرضت له، وكانت ردة فعلي متسرعة في ذات الوقت، وقد ندمت عليها كثيراً وكان يفترض أن لا تصدر مني».