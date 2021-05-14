شكرا لقرائتكم خبر عن الاستمتاع بالعيد مستمرّ في متنزّهات الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

واصلت جموع المحتفلين بالعيد، من الأسر والأفراد من مختلف الجنسيات بالدولة، التوافد لليوم الثاني على الحدائق والمتنزهات في إمارة الشارقة، معبّرين منهم عن ارتياحهم وانسجامهم بالأجواء والفعاليات التي تنظمها الإمارة خلال العطلة، ورغبتهم في تجديد الفرحة مع أطفالهم.

وأكد عدد من أرباب الأسر، أن النزهة أسرية وسط الأبناء، وبعيداً عن الأماكن المغلقة لها طابع خاص، وتظل الأفضلية لها، كونها أماكن يجد فيها الأطفال أنفسهم يطلقون العنان لطاقتهم الكامنة، بعد غياب طويل عن المتنزّهات والحدائق، خلال الإغلاقات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس «كورونا».

وشجعت التجهيزات التي وضعتها البلدية عدداً كبيراً من الأسر لزيارة الحدائق العامة، حيث بدأت استقبال الزوار، من الرابعة 4:00 عصراً وحتى العاشرة مساءً، وفي متنزّه الشارقة الوطني، من الثامنة صباحاً وحتى 12 ليلاً.

وشهد كورنيش الشارقة، بعد تطويره ورفع كفاءته، مظاهر احتفالية متعددة ومجموعة مختلفة من الفعاليات التي نجحت في جذب الأسر والأطفال، كونها ضمت مجموعة كبيرة من الألعاب الضخمة التي تناسب جميع الفئات العمرية، فكان لدى الموقع النصيب الأكبر من أعداد المحتفلين بالعيد.

كما ضم مجموعات من عربات الأطعمة المتنقلة والمختلفة، ومحال لبيع مختلف المقتنيات التي تحتاج إليها الأسر والأطفال، مع ضمان الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية.