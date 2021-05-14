شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة العراق ونيبال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تسبب فيروس «كورونا» المستجد بإلغاء المباراة الودية بين منتخبي العراق ونيبال التي كان من المقرر إقامتها في البصرة نهاية الشهر الحالي.

وقال شامل كامل، نائب رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان، إن «التطبيعية» تسلمت اعتذاراً من الاتحاد النيبالي عن عدم خوض لقاء ودي، سبق وتم الاتفاق على إقامته في البصرة نهاية الشهر الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا في نيبال.

وأضاف: إن المنتخب العراقي سيقتصر إعداده للتصفيات على إجراء لقاء ودي واحد في البصرة أمام طاجيكستان في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وتابع، أن المنتخب العراقي سيتوجه إلى البصرة للدخول في معسكر تدريبي يوم 18 من الشهر الحالي، يتخلله لقاء طاجيكستان، قبل التوجه إلى البحرين لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة.