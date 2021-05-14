شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 14-5-2021.. إتاحة 68.3 مليار جنيه للصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 14-5-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وزارة المالية إتاحة 13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحي بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن، منها 1.3 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و2 مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا ، حفاظًا على سلامة المواطنين، وبدء قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور.





المالية: 68.3 مليار جنيه إجمالى الإنفاق على الصحة فى 9 أشهر بنسبة نمو 15.5%أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا؛ بما يضمن تدبير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة، موضحًا أنه تم إتاحة 13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحى بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن، منها 1.3 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و2 مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمى.

قال "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك فى الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى حتى تستطيع مصر تجاوز تحديات أزمة كورونا؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة لـ«كورونا»، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وقد اتضح ذلك مؤخرًا فيما تم إعلانه من تدابير وقائية؛ للحفاظ على ما انتهجته الدولة من مسار متوازن بين تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، على النحو الذى يُسهم فى تجنب مخاطر الصدمات الحادة.



محطة تموين متنقلة

قطاع البترول يبدأ تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعىبدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور ، ويأتي ذلك في إطار حرص قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح. قطاع البترول يبدأ تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعىبدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور ، ويأتي ذلك في إطار حرص قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح.

وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى 1000 سيارة يوميا مع إعادة الملئ.

وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي حيث يجري المضي في إجراءات توفير 10 محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التي لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعي للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها.





"التخطيط": شبكة "تنمية" منصة فريدة من نوعها تربط جميع الدول الأفريقيةاستعرض المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنه، أهداف وجهود شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا (تنمية) التابعة للمعهد.

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إنن تم إطلاق مبادرة لإنشاء شبكة أفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب، أثناء انعقاد المنتدى الأفريقي الأول للحوكمة والتنمية في أبريل 2019، وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية لتكون بمثابة منصة فريدة من نوعها تربط جميع الدول الأفريقية من خلال معاهد التدريب والإدارة، والتنسيق وتبادل الخبرات والتفاعل فيما بينها وتكوين شراكات فعالة، سواء كانت هذه المعاهد حكومية أو غير حكومية أو خاصة.



بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين والمطابع الأميرية تطبيق على الموبايل.. المطابع الأميرية تطلق أكبر منصة تشريعية وقانونية رقميةوقعت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والنقابة العامة للمحامين، بروتوكول تعاون لإتاحة المنصة الرقمية للتشريعات والأحكام المصرية لأعضاء نقابة المحامين، تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقع البروتوكول أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ومحمد رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. تطبيق على الموبايل.. المطابع الأميرية تطلق أكبر منصة تشريعية وقانونية رقميةوقعت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والنقابة العامة للمحامين، بروتوكول تعاون لإتاحة المنصة الرقمية للتشريعات والأحكام المصرية لأعضاء نقابة المحامين، تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقع البروتوكول أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ومحمد رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، إن البروتوكول والذي يستمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة باعتبارها المطبعة الرسمية للدولة المسئولة عن نشر أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذا أعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات المحافظين وغيرها.





بلومبرج: شركة كولونيال لنقل الوقود دفعت 5 ملايين دولار بعد الهجوم الإلكترونىقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن شركة كولونيال لإمدادات الوقود الأمريكية دفعت تقريبا 5 مليون دولار لقراصنة من شرق أوروبا يوم الجمعة الماضى، على عكس تقارير سابقة أشارت إلى أن الشركة لا تنوى دفع فدية للمساعدة على استعادة أكبر خط أنابيب لنقل الوقود فى الولايات المتحدة، بحسب ما قال شخصان مطلعان على الأمر.

وقالت المصادر إن الشركة دفعت فدية ضخمة بعملة رقمية يصعب تتبعها فى غضون ساعات بعد الهجوم، مما يؤكد الضغوط الهائلة التى واجهتها الشركة ومقرها جورجيا لمواصلة تدفق إمداد الغاز والبنزين إلى المدن الكبرى على طول الساحل الشرقى للولايات المتحدة. فيما قال مصدر ثالث مطلع على الوضع إن مسئولى الحكومة الأمريكية على علم بأن كولونيال قد قامت بالدفع.