شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أمنت وزارة المالية احتياطى الفكة لمدة عام ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الأعياد الرسمية في كل عام استعدادات خاصة من جانب وزارة المالية من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية من العملات المساعدة "الفكة"، وذلك تحسبا لزيادة الطلب المتوقع عليها خلال الأعياد، ولكن ما هي الإجراءات التي اتبعتها وزارة المالية من أجل تأمين احتياطي الفكة في عيد الفطر المبارك؟

س. كيف أمنت وزارة المالية احتياجات الفكة؟

ج. أعلنت وزارة المالية أنه تمت زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية "الفكة" بنسبة 30% خلال عيد الفطر المبارك.

س. إلى متى تغطى العملات المعدنية المتوفرة احتياجات السوق المحلية؟

ج. يغطى احتياطى العملات المعدنية احتياجات الأسواق والمواطنين بالقاهرة والمحافظات لمدة عام؛ بما يُضمن تيسير حركة البيع والشراء، ومن ثم يُسهم فى دوران عجلة الاقتصاد، بما يضمن عدم حدوث أى أزمات خاصة بمواقف السيارات أو المحلات التجارية أو غيرها.

س. ما هي قيمة الفكة المطروحة محليا حتى الآن؟

ج. تم رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة بنسبة 50٪ منذ يناير الماضى؛ ليصل حجم «الفكة» المطروحة فى الأسواق إلى 30 مليون جنيه شهريًا.

س. كيف يتم إنتاج العملات المعدنية حاليا؟

ج. يتم إدارة خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» آليًا؛ على النحو الذي يساعد في إنجاز مهام العمل اليومي بشكل أسرع وأكثر دقة.