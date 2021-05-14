شكرا لقرائتكم خبر عن تموين 500 سيارة كل 12 ساعة.. ما لا تعرفه عن المحطة المتنقلة لتموين سيارات الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بها والتي كانت كالتالي..

1- إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح.

2- تتميز المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى 1000 سيارة يوميا مع إعادة الملء.

4- يجري المضي في إجراءات توفير 10 محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور وخاصة المناطق التي لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات ومنها مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها .

5- تتميز المحطة بقدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب .

6- قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية وكذلك في حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز .