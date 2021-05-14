شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة باستقرار مبيعات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة مدعومة ببيانات التجزئة مع متابعة تطورات جائحة كورونا.



وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية السماح للأشخاص على الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاحات كورونا بإمكانية عدم ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة.



وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات التجزئة استقرت في الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 10.7% في مارس/آذار فيما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1%.



كما تتابع الأسواق عن كثب تطورات الجائحة في الهند نتيجة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع في الدولة الآسيوية لا سيما بعد اكتشاف سلالة متحورة من الفيروس مما دعله أكثر فتكا وأسرع انتشارا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 15:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 287 نقطة) إلى 34308 نقاط، كما صعد "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 240 نقطة) إلى 13362 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 4164 نقطة.