شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 8.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 179.5 مليون جنيه، يليه سهم "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)" بحجم تداول بلغ 187.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 172.5 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول بلغ 2.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 125.2 مليون جنيه، ثم "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول 10.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 93.8 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 48.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 71.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس، "المجموعة المصرية العقارية"، بحجم تداول بلغ 2.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 69.7 مليون جنيه، ثم "الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة" بحجم تداول 1.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 68.6 مليون جنيه، ثم "ايديتا للصناعات الغذائية"، بحجم تداول 9.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 67 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "حديد عز"، بحجم تداول 4.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 46.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مصر للألومنيوم"، بحجم تداول بلغ 2.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 45.5 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 10767.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2161.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 3096.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.93% مغلقًا عند مستوى 13047.42 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1246.99 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 13.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في شهر رمضان، ليغلق عند مستوى 672.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 342.4 مليار جنيه إلى 348.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 111.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.