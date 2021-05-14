شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتجه نحو الارتفاع بالتزامن مع انخفاض العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة مع تحول الدولار نحو الانخفاض مما خفف الضغوط على العملات الرئيسية.



ولا تزال المخاوف سائدة في الأسواق بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة عقب إشارات أولية ظهرت في قراءات البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً.



يأتي ذلك بعد بيانات حكومية صادرة هذا الأسبوع أشارت إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل ملحوظ في أمريكا خلال الشهر الماضي.



كما تتابع الأسواق عن كثب تطورات الجائحة في الهند نتيجة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع في الدولة الآسيوية لا سيما بعد اكتشاف سلالة متحورة من الفيروس مما دعله أكثر فتكا وأسرع انتشارا.



على النقيض، نجحت عدة دول في أوروبا في السيطرة على تفشي المرض مما أدى إلى تخفيف قيود الإغلاق.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 12:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2127، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2136 في حين سجل أقل سعر عند 1.2071.