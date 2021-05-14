شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع تزامنا مع انخفاض الدولار مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والترقب لصدور بيانات اقتصادية.



وتسود مخاوف في الأسواق بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة عقب إشارات أولية ظهرت في قراءات البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور بيانات التجزئة في أمريكا والتي تحدد ملامح الإنفاق والاستهلاك في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



كانت بيانات قد كشفت هذا الأسبوع عن ارتفاع ملحوظ لمؤشر أسعار المستهلكين وأيضا مؤشر أسعار المنتجين مما يلمح إلى صعود التضخم أعلى المستهدف قريباً.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 12:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 12:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1837.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1838.3 دولار وأقل سعر عند 1819 دولارا.