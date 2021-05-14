شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول مجددا نحوا الانخفاض قبيل صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة قبيل صدور بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة ومع متابعة تطورات جائحة كورونا.



ولا تزال الهند مثار قلق عالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع في الدولة الآسيوية لا سيما بعد اكتشاف سلالة متحورة من الفيروس مما دعله أكثر فتكا وأسرع انتشارا.



من ناحية أخرى، تسود مخاوف في الأسواق بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة عقب إشارات أولية ظهرت في قراءات البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور بيانات التجزئة في أمريكا والتي تحدد ملامح الإنفاق والاستهلاك في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



كانت بيانات قد كشفت هذا الأسبوع عن ارتفاع ملحوظ لمؤشر أسعار المستهلكين وأيضا مؤشر أسعار المنتجين مما يلمح إلى صعود التضخم أعلى المستهدف قريباً.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 11:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.