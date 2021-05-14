شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة الآن ليختبر المتوسط المتحرك 50، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر دون 68.40، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، متأثراً بنموذج القمة المزدوجة المكتمل مسبقاً، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول المنتظر يتواجد عند 64.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.30 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط