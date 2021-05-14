شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية الآن ويحاول العودة إلى القناة الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوق 64.20 سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للانخفاض نحو 61.15 الذي يمثّل الهدف السلبي الأول.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط