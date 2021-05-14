شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1828.00 ويصل إلى 1838.00، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مستهدفاً التوجه نحو مناطق 1865.00 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً بقية اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1828.00 سيعيد تفعيل الاتجاه اللحظي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد