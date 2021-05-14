شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليتجاوز مستوى 1.2090 ويستقر فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 1.2170 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2064 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد