توجيه الاتهام لضابط في المارينز على خلفية اقتحام «كابيتول»

واشنطن - أ ف ب

أوقف ضابط برتبة ميجور في قوات المارينز الأمريكية، الخميس، بتهمة المشاركة مع أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في اقتحام الكابيتول في السادس من كانون الثاني/ يناير، حسبما أعلنت وزارة العدل.

والميجور كريستوفر وارناغيريس هو أول عسكري في الخدمة توجه له اتهامات في الهجوم، عندما اقتحم مئات من أنصار ترامب مقر المجلس التشريعي وتسببوا في وقف جلسة تثبيت فوز جو بايدن بالرئاسة في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.

ووجهت إلى وارناغيريس البالغ 40 عاماً، تهمة مقاومة عناصر إنفاذ القانون وعرقلة تطبيق القانون وعرقلة العدالة.

وقالت وزارة العدل: إن في حوزتها فيديو يظهر وارناغيريس وهو يدفع «بعنف» عناصر ويدخل عنوة أبواب الكابيتول مع آخرين.

وهو من بين 440 شخصاً وجهت لهم الاتهامات في التحقيق الذي تجريه الوزارة بشأن الاقتحام. وأكثر من ربع هؤلاء اتهموا بالتعدي على أو عرقلة تطبيق القانون.

ويواجه عدد منهم، ومن بينهم أعضاء في مجموعات مناهضة للحكومة وأخرى تنادي بتفوق العرق الأبيض، اتهامات بالتآمر العنيف، ويُعتقد أن وزارة العدل تنظر في توجيه اتهامات أكثر خطورة لهم، بإثارة الفتنة. ولا يزال المدعون بصدد تحضير الدعاوى، ويتوقع أن تبدأ أولى المحاكمات في حزيران/ يونيو.

في نيسان/إبريل، أقر جون شافر، العضو في مجموعة أوث كيبرز (حرّاس القسم) التي يعتقد أنها شاركت في الهجوم، بذنبه في دخول الكابيتول بشكل غير قانوني، ويُعتقد أنه يتعاون مع التحقيق الذي يطال أعضاء آخرين من المجموعة.

ووجود أربعة عناصر في الخدمة من الحرس الوطني و40 عسكرياً من قدامى المحاربين بين الذين أوقفوا في إطار هجوم الكابيتول؛ دفع بالبنتاجون إلى إجراء نقاشات واسعة حول التطرف في صفوفه.

وأكدت قوة «مارين كوربس» في بيان هوية وارناغيريس الذي خدم في قاعدتها في كوانتيكو بولاية فرجينيا.

وجاء في البيان «مارين كوربس واضحة بهذا الشأن: لا مكان للكراهية العرقية أو التطرف في مارين كوربس». وأضافت «قوتنا مستمدة من التميّز الفردي لكل عنصر مارينز بغض النظر عن الخلفية. التعصب والتطرف العرقي يتعارضان مع قيمنا الجوهرية».