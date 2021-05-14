شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة،67.71 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 64.45 دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالهند حد من تحقيق مكاسب لأسعار النفط .

وكانت أسعار النفط الخام قد سجلت مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة2.1%.