الاقتصاد

تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة،67.71 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 64.45 دولار للبرميل . 

 

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس بالهند حد من تحقيق مكاسب لأسعار النفط .

 

وكانت أسعار النفط الخام قد سجلت مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة2.1%.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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