شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 791 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 مايو2021، ارتفاعا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات، وذلك على خلفية عودة الصعود للسعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1835 دولارا مقابل 1821 دولارا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 سجل 791 جنيها

عيار 18 سجل 678 جنيها

عيار 24 سجل 904 جنيها

الجنيه الذهب 6328 جنيها

أونصة الذهب 1835 دولار

زادت أسعار الذهب الجمعة 14 مايو على خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.8% ليبلغ 2914.28 دولار للأونصة. وزادت الفضة 0.1% إلى 27.09 دولار، فيما صعد البلاتين 0.9% إلى 1216.69 دولار.