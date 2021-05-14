شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 14-5-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 14-5-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية بالبنوك، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 18.84 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cibسجل 18.92 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودى اليوم، حيث سجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.01 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.84 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.81 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.95 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.92 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.80 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.91 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.