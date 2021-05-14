شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر الدعم – تحليل - 14-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية قوية يوم أمس ليكسر دعم القناة الصاعدة ويستقر دونه، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة يملك أهداف سلبية تصل إلى 61.15 وتمتد إلى 59.85.

من هنا، فإننا نرجّح سيطرة الميل الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 64.20 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط