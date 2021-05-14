شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق على الموبايل.. المطابع الأميرية تطلق أكبر منصة تشريعية وقانونية رقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والنقابة العامة للمحامين، بروتوكول تعاون لإتاحة المنصة الرقمية للتشريعات والأحكام المصرية لأعضاء نقابة المحامين، تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقع البروتوكول أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ومحمد رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، إن البروتوكول والذي يستمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة باعتبارها المطبعة الرسمية للدولة المسئولة عن نشر أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذا أعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات المحافظين وغيرها.

وأضاف "إمام"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن دور الهيئة في إطار البروتوكول يتضمن إتاحة مجموعة من الخدمات تشمل إطلاق منصة التشريعات والأحكام المصرية بكافة ما تتضمنه من بنية تشريعية، على أن يتم إتاحتها وربطها إلكترونيًا بموقع نقابة المحامين المصرية، وإتاحة استخدام الموبايل تطبيق "أبلكيشن" الخاص بمنصة التشريعات والأحكام المصرية، وتوفير الدعم الفني الكامل الخاص باستخدام المنصة والموبايل أبلكيشن لكافة المستخدمين من أعضاء النقابة.

ومن جانبه أكد محمد رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حرص النقابة العامة للمحامين على توفير وإتاحة كافة التشريعات والاحكام المصرية للاعضاء من خلال المنصة الرقمية التى تتيحها هيئة المطابع الاميرية ، مشيرا الى ان النقابة تعمل دائما على توفير وتقديم كافة الخدمات و الأدوات والإمكانات التي من شأنها الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني والثقافي والعلمي لأعضائها .

بروتوكول المطابع الأميرية مع نقابة المحامين