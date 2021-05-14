شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 14-5-2021 بالبنوك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 14-5-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، كما سجل في بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.