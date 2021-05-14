شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم إلكترونى .. استئناف ضخ الوقود شرق الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شبكة خطوط أنابيب البنزين الرئيسية في الولايات المتحدة إعادة تشغيل كامل نظامها واستئناف تسليم منتجاتها الخميس، بعدما توقف عملها بسبب هجوم إلكتروني ترجح واشنطن أن مصدره روسيا، لكن محطات الوقود على امتداد الساحل الشرقي لا تزال تواجه نقصا في الإمداد بعدما تدفق عليها الزبائن بدافع الذعر.

وحسب موقع فرانس 24، أشاد الرئيس جو بايدن بـ"الخبر السار"، داعيا الأمريكيين إلى التزام الهدوء مع عودة الإمدادات لوضعها العادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وصرح بايدن للصحافيين في البيت الأبيض أنه بينما "لن نشعر بالتأثير في محطات البنزين على الفور" ستكون هناك "عودة إلى الحياة الطبيعية تبدأ في نهاية هذا الأسبوع وتستمر في الأسبوع المقبل".

واصطف سائقو سيارات مذعورين من فلوريدا إلى ماريلاند في محطات الوقود في محاولة لملء خزاناتهم وأوعية جاؤوا بها، وأدى ارتفاع الطلب إلى تجاوز متوسط السعر الوطني ثلاثة دولارات للغالون لأول مرة منذ أواخر عام 2014 على الرغم من جهود الحكومة لتخفيف أزمة الإمداد.