شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. والكيلو يتراوح بين 25-28 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14-5-2021 استقرارا فى السوق المحلى بثاني أيام عيد الفطر المبارك وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

واستقر سعر الدواجن البيضاء في المزرعة 22 جنيها، وسجل السعر المستهلك بين 24-27 جنيها للكيلو، بينما تتراوح سعر الدواجن البلدى بين 32-35 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 30-33 جنيها للكيلو .

وسجلت أسعار البيض استقرارا اليوم السوق المحلى حيث تتراوح اسعار البيض الأبيض ليسجل 27-28 جنيها في المزرعة بينما تتراوح اسعاره للمستهلك بين 30-33 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 32 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 35-37 جنيها للكرتونة.