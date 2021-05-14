شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 14-5-2021 بالبنوك المصرية ثانى أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت كافة أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 14-5-2021 ثانى أيام عيد الفطر المبارك، أمام الجنيه المصرى، وسجل سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودى عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى وذلك تزامنا مع تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من يوم الأربعاء الماضى حتى يوم الأحد القادم الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.84 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.98 جنيه للشراء، 22.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، استقرارا اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.07 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.