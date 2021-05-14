شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 14-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار فى مصراليوم الجمعة 14-5-2021، أمام الجنيه المصرى وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، مستقرا فى "البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى cib" عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى فسجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع.