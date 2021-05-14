شكرا لقرائتكم خبر عن 4.582 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال إلي اليابان و كوريا الجنوبية والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى المسجل فى مركز هنرى بالسوق الأمريكى خلال شهر مارس 2021 إلى 2.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفقا لتقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط .

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجاري ،إلي ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى اليابان خلال شهر فبراير 2021 بمقدار 0.82 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، ليصل إلى 9.23 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

وأوضح التقرير، ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 2.27 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، ليصل إلى 10.21 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبلغ متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين 8.39 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

وذكر التقرير،أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان و كوريا الجنوبية والصين بلغت حوالي 4.582 مليون طن خلال شهر فبراير 2021 ، مستأثرة بحصة 24.4 % من الإجمالي .