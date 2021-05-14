شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية- تحليل - 14-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

أكد سعر الزوج تمسكه بسيطرة الميل الصاعد بابتعاده عن الدعم الإضافي المستقر عند 151.50 لنلاحظ تجديد محاولات اختراق العائق المستقر عند 132.60 ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع وتسجيل العديد من الأهداف الإيجابية بدأ من 133.40 و 134.25.

كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه قرب مستوى 80, سيزيد من فرص تحقيق السعر للاختراق الحالي ومن ثم لننتظر وصوله نحو المحطات الإيجابية المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.80 و 133.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم