شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين بانتظار ملامسته المقاومة-تحليل - 14-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس بعض التذبذب الجانبي المؤقت بالرغم من توفر العوامل الإيجابية والتي تؤكد فرصة مواجهته لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة حاليا نحو 154.85.

نذكر أيضا بتشكيل مستوى 152.95 للدعم الإضافي ليزيد ذلك من فرص الوصول نحو المقاومة المذكورة سابقا ومن ثم لنراقب تصرفه السعر لنتمكن من تحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 153.00 و 154.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد