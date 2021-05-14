شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحوم قرب الدعم الأولي– تحليل - 14-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر البلاتين أي ساكن حتى تداولات هذا الصباح بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب الدعم الأولي المتمثل بمستوى 1195.00.

يحتاج السعر لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من الثبات فوق الدعم الحالي ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة بهدف الوصول نحو المحطات الرئيسية والتي تتمركز قرب 1300.00 و 1350.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1190.00 و 1260.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد