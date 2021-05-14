شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستسلم للضغوط السلبية– تحليل- 14-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النحاس التذبذب الجانبي الأخير باستسلامه لسلبية مؤشر ستوكاستيك مما دفع به ذلك للتسلل دون الدعم المستقر عند 4.7200 ليبدأ بتكبد الخسائر بوصوله نحو 4.6100.

حاليا وباستمرار تذبذب التداولات دون المقاومة الممتدة نحو 4.7500 فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات التصحيحية الهابطة ليستهدف بشكل مباشر مستوى تصحيح 76.4% فيبوناتشي المتمركز عند 4.5000 ومن ثم ليحاول تشكيل موجات صاعدة نظرا لتمركزه الرئيسي ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.7400 و 4.5000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت