شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل إصابات كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما خسرت حوالي ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، إذ ظلت حالات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة في الهند المستهلك الكبير للخام ومع استئناف عمل خط أنابيب رئيسي في الولايات المتحدة بعد إغلاق بسبب هجوم إلكتروني.

وبحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 66.95 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 63.79 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار كلا الخامين لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.