شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تريد الحد من الزيادة القوية في صادرات الأغذية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف: إن الوزارة تدرس إجراءات محتملة للحد من صادرات الأغذية التي تشهد زيادات قوية وسط ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأولية.

وتتنافس روسيا مع الاتحاد الأوروبي على صدارة مصدري القمح في العالم، وقد فرضت بعض القيود على تصدير الحبوب هذا العام في محاولة لاحتواء تضخم أسعار الغذاء بالسوق المحلية.

وقال الوزير ريشيتنيكوف، الخميس، إن وزارة الاقتصاد ستدرس مدى الحاجة إلى تعديل القيود القائمة في ضوء تسارع معدلات التضخم عالمياً.

وأبلغ الصحفيين «مبعث قلقنا الحقيقي هو أن أسعار الغذاء والسلع، عموماً، قد عاودت ارتفاعها في إبريل/ نيسان».

وقال: إن روسيا واصلت تصدير الأغذية في إبريل /نيسان على الرغم من «الزيادة الكبيرة» على رسوم التصدير.

وتابع: إن الوزارة لم تغير توقعها لمعدل تضخم روسي سيبلغ 4.3 في المئة بنهاية العام، وهو ما يقل عن توقع البنك المركزي الذي يدور بين 4.7 و5.2 في المئة.

كان ارتفاع التضخم، بفعل تراجع الروبل، حدا البنك المركزي إلى التراجع عن سياسة التيسير النقدي، ليرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ويلوح بمزيد من الزيادات المحتملة على الرغم من المخاطر التي يفرضها التشديد النقدي على النمو الاقتصادي.

(رويترز)