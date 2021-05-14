شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 4 آلاف وفاة جديدة بـ«كورونا» و343 ألف إصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بنجالورو- وام

سجلت الهند، الجمعة، 343144 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لأكثر من 24 مليوناً في الوقت الذي سجلت فيه أربعة آلاف حالة وفاة جديدة ناجمة عن وباء «كوفيد-19».

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.4 مليون إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي.. ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات 24.05 مليون بينما بلغ إجمالي الوفيات 262317.