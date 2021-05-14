شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الثانى من شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الثاني من شهر مايو الجارى، بقيمة تداول بلغت 545.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.3%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 448.9 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 423.9 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 298.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 248.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.

وجاء في المركز السادس، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 242.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 236.6 مليون جنيه بنسبة 5.8%، وحل في المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 234.3 مليون جنيه بنسبة 5.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 167.7 مليون جنيه، و 162.8 مليون جنيه، بنسبة 4.1%، 4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 10767.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2161.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 3096.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.93% مغلقًا عند مستوى 13047.42 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1246.99 نقطة.