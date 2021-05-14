شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الثانى من شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 423.9 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 298.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 248.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.
وجاء في المركز السادس، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 242.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 236.6 مليون جنيه بنسبة 5.8%، وحل في المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 234.3 مليون جنيه بنسبة 5.7%.
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 167.7 مليون جنيه، و 162.8 مليون جنيه، بنسبة 4.1%، 4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.