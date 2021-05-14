شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 14-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً بعد اختبار مقاومة القناة الرئيسية الهابطة، ويحصل على إشارات سلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستويات 0.9000 ثم 0.8900 كمحطات رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يضغط سلباً على السعر ليدعم التوقعات بالانخفاض، والذي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9100 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي