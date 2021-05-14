شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف الأول – تحليل - 14-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي إلى دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليصل إلى مشارف مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص استمرار السيناريو السلبي على المدى اللحظي، بانتظار كسر مستوى 0.7685 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 0.7615.

من هنا، فإن الميل الهابط سيبقى مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.7765 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7660 والمقاومة 0.7765

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط