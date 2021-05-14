شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكمل نموذج سلبي – تحليل - 14-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت كسراً قوياً لدعم القناة الصاعدة ليقع تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 64.75 وتمتد إلى 62.95.

من جهة أخرى، نلاحظ أن السعر أكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة يدعم التوقعات بالانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 68.40 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.30 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط