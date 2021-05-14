شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر دعم القناة – تحليل - 14-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الفضة الانخفاض ليصل إلى دعم القناة اللحظية الصاعدة ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 28.25 مبدئياً.

يجب الانتباه إلى أن كسر 26.60 والثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي لزيارة مستوى 25.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.60 والمقاومة 27.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي