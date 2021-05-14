شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد العزم – تحليل - 14-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، ويبدأ بالارتداد هبوطاً الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مستوى 1797.00 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1828.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1797.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط