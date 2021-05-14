شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يخترق المقاومة – تحليل - 14-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختراقاً واضحاً لمقاومة القناة الهابطة ويجري محاولات لتخطي المتوسط المتحرك 50، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع وبدء تصحيح لحظي صاعد، مستهدفاً زيارة مستويات 1.2275 ثم 1.2350 كمحطات إيجابية رئيسية.

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بتخطي 1.2190 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2120 والمقاومة 1.2260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد