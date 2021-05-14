شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يفقد العزم – تحليل - 14-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستوى 1.4045، ويتذبذب عند المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم لحظي أمام السعر، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.3970 ثم 1.3915.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.4120 سيوقف الانخفاض المتوقع ويعيد السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3950 والمقاومة 1.4120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط