شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: التركيز على التحول الرقمى والطاقة النظيفة يقلل أثار كورونا السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد التقرير نصف السنوي لصندوق النقد الدولى حول الدول العربية والمالديف، الصادر من مكتب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى الدكتور محمود محيى الدين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرى فريق من موظفى صندوق النقد الدولى زيارة افتراضية للموظفين مع السلطات الإماراتية فى الفترة من 23 إلى 31 مارس 2021 ، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة.

بحسب التقرير تم مناقشة الاستجابة لـ COVID-19، والتوقعات، والسياسات الاقتصادية للإمارات، حيث أشاد الموظفون بالسلطات لاستجابتها القوية للسياسات وجدول أعمالها الإصلاحى الواسع، مما يؤكد التزامها بضمان التعافى وتعزيز نمو أسرع وأكثر شمولاً على المدى المتوسط. وعلى المدى الطويل .

وأوضح إنه تركز استراتيجية التنمية الاقتصادية على تسريع تطوير مصادر جديدة للنمو، بما فى ذلك الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة ، فضلاً عن تسهيل تطوير النمو الخاص غير النفطي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.