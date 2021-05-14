شكرا لقرائتكم خبر عن 19.4 مليار جنيه استثمارات لمشروعات التربية والتعليم خلال 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترفع الدولة شعار بناء الإنسان المصرى والذى يعد من اهم الأولويات للدولة بحيث تدرك الدولة المصرية أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وبناء الإنسان المصرى تقوم على النهوض بمنظومتى التعليم والصحة ، لما يمثلانه من أهمية بالغة فى بقاء المجتمع المصرى قوياً ومتماسكاً.

وقد اعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك نموا فى لاستثمارات الموجه لمشروعات التعليم بنسبة 25% حيث تصل إلى 19.4 مليار خلال العام المالى القادم، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات التعليم الجامعى بنسبة 11% لتصل إلى 22 مليار جنيه خلال 21/2022.

وأوضح تقرير حديث لوزاره الصحة ان من اهم المبادرات فى قطاع التعلبم والتى تشمل مبادرة التحول الرقمي في منظومة التعليم لتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواصلة العملية التعليمية بكفاءة وجودة عالية، في ظل خطة الدولة للتعايش مع تداعيات فيروس "كورونا المُستجد"، باعتمادات 5.7 مليار جنيه منها 4.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى و 1 مليار جنيه للتعليم الجامعي.

واشار التقرير الى ان المبادرات تشمل التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية بهدف إتاحة خدمات التعليم العالي دون تمييز من خلال توفير جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة باعتمادات تصل إلى 1.5 مليار جنيه لاستكمال 3 جامعات بمطروح والوادي الجديد والأقصر وإنشاء 2 جامعة جديدة بجنوب سيناء والغردقة.

تابع التقرير أن مبادرات التعليم تشمل التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتوفير الخدمات التعليمية المتميزة الجاذبة للطلاب المصريين والأجانب، خاصةً لشرائح الدخل المتوسطة باعتمادات 4.8 مليار جنيه لإنشاء 16 جامعة، ومبادرة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بهدف ربط منظومة التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل، من خلال إنشاء جامعات ترتبط بالخريطة الصناعية بالمحافظات، باعتمادات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المستهدفات الكلية تشمل إنشاء وتشغيل 9 جامعات.