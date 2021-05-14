شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على اللون الأخضر لتلحق بنظرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الجمعة لتلحق بنظيرتها الأمريكية والتي ارتفعت أمس الخميس لأول مرة في أربعة جلسات عقب البيانات التي عززت التفاؤل حيال قوة سوق العمل الأمريكي والتي طغت على قلق المستثمرين حيال ارتفاع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.4 مقابل 63.6 في آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث اكبر اقتصاد في العالم، كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 9.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند 9.4%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص في الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية إلى حافة الهاوية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 01:42 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 160.07 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,325,260 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة الأربعاء الماضي، أكثر من نحو 1,264 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.54% ليربح 28.42 نقطة ويصل إلى المستوى 1,877.46، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.76% ليربح هو الأخر 483.65 نقطة ويصل إلى المستوى 27,931.66.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.78% ليربح 39.08 نقطة ويصل إلى المستوى 5,032.05، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.61% ليربح هو الأخر 20.83 نقطة ويصل إلى المستوى 3,450.37.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.51% ليربح 140.89 نقطة ويصل إلى المستوى 27,859.56، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.72% ليربح هو الأخر 22.62 نقطة ويصل إلى المستوى 3,144.73.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.02% ليربح 2.12 نقطة ويصل إلى المستوى 12,430.24، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.72% ليربح هو الأخر 50.58 نقطة ويصل إلى المستوى 7,033.30.